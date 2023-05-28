"Створить команду в Лізі сміху?". Вболівальники знайшли варіанти для Коноплянки, який залишився без клубу

Гравець підшукуватиме собі новий колектив

Євген Коноплянка, який не потрапив до складу збірної України з футболу на червневі матчі відбору на Євро-2024, залишив польську "Краковію".

Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Оскільки сторони не уклали новий контракт, 33-річний півзахисник залишається без команди.

Футболіст виступав за "Краковію" півтора роки спершу на правах оренди із "Шахтаря", а потім як повноцінний гравець. За цей час він відзначився 4 голами та двома асистами в 38 матчах.

Українські вболівальники вже намагаються зрозуміти, де Коноплянка продовжить кар’єру: "Йди в "Минай", "Полісся. Без варіантів", "Не думаю, що взагалі повернеться до України — десь у Другій лізі Туреччини влаштується".

"Ви всі неправі, він поїде до кума [Руслана Ротаня] в "Олександрію", "Створить власну команду в Лізі сміху?", — не вгамовувалися фанати.

Незадовго до свого відходу Коноплянка забив гол у матчі 30-го туру чемпіонату Польщі, який врятував "Краковію" від поразки проти "Медзі" (1:1)

Раніше він дивно пожартував зі своїх партнерів по збірній України з "Шахтаря" після несподіваного виклику в національну команду Русланом Ротанем.