В сборной Украины бунт: игроки жалуются на зарплату

Спортсмены отказываются играть за национальную команду

Некоторые волейболисты сборной Украины выдвинули Федерации волейбола Украины (ФВУ) ультиматум в связи с неудовлетворительным уровнем зарплат в команде. Накануне в сборной прогремел скандал из-за игрока, выступавшего в рф во время полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Журналист Андрей Сенькив в Twitter рассказал о положении дел в национальной волейбольной команде. По его словам, вся проблема заключается в невыплате игрокам призовых.

Накануне капитан сборной Украины Олег Плотницкий и другие волейболисты опубликовали в соцсетях сообщение в котором указывалось, что "есть расхождение в базовых моментах между командой и руководством ФВУ".

Олег Плотницкий рассказал о проблемах в сборной Украины по волейболу

В этом году волейболисты национальной команды из-за огромного числа турниров должны находится в расположении команды с мая по октябрь, из-за чего они требуют больше денег. Кроме того, игроки до сих пор не получили премию от ЕКВ (Европейская конфедерация волейбола) за выход в финал Золотой Евролиги. Также нашим волейболистам не нравится публичная критика со стороны руководства ФВУ, в частности за проигранный матч туркам в финале Золотой Евролиги — 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6). Сенькив добавил, что игрокам не подходят условия для тренировок в Польше, хотя это и выгодно с логистической точки зрения.

15 июля между пулом игроков сборной, руководством ФВУ и "Эпицентра" (спонсор команды) состоялся разговор о сложившейся ситуации, однако стороны не пришли к совместному решению проблемы. Таким образом, если волейболисты не договорятся с чиновниками ФВУ, лидеры команды Олег Плотницкий, Юрий Семенюк и другие не сыграют за сборную на турнире претендентов (27-30 июля в Катаре), а также на Евро-2023 (28 августа-16 сентября).

Андрей Сенькив рассказал о ситуации в сборной Украины по волейболу

Ранее сообщалось, что украинские волейболистки выиграли Золотую Евролигу-2023.

Накануне украинские школьники завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.