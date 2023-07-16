У збірній України бунт: гравці скаржаться на зарплату

Спортсмени відмовляються грати за національну команду

Деякі волейболісти збірної України висунули Федерації волейболу України (ФВУ) ультиматум у зв’язку із незадовільним рівнем зарплат у команді. Напередодні у збірній пролунав скандал через гравця, який виступав у рф під час повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.

Журналіст Андрій Сеньків у Twitter розповів про стан справ у національній волейбольній команді. За його словами, вся проблема полягає у невиплаті гравцям призових.

Напередодні капітан збірної України Олег Плотницький та інші волейболісти опублікували в соцмережах повідомлення, в якому вказувалося, що "є розбіжність у базових моментах між командою та керівництвом ФВУ".

Олег Плотницький розповів про проблеми у збірній України з волейболу

Цього року волейболісти національної команди через величезну кількість турнірів мають перебувати в розташуванні команди з травня по жовтень, через що вони вимагають більше грошей. Крім того, гравці досі не отримали премію від ЄКВ (Європейська конфедерація волейболу) за вихід у фінал Золотої Євроліги. Також нашим волейболістам не подобається публічна критика з боку керівництва ФВУ, зокрема, за програний матч туркам у фіналі Золотої Євроліги — 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6). Сеньків додав, що гравцям не підходять умови для тренувань у Польщі, хоча це й вигідно з логістичної точки зору.

15 липня між пулом гравців збірної, керівництвом ФВУ та "Епіцентру" (спонсор команди) відбулася розмова про ситуацію, що склалася, проте сторони не дійшли до спільного вирішення проблеми. Таким чином, якщо волейболісти не домовляться із чиновниками ФВУ, лідери команди Олег Плотницький, Юрій Семенюк та інші не зіграють за збірну на турнірі претендентів (27-30 липня у Катарі), а також на Євро-2023 (28 серпня-16 вересня).

Андрій Сеньків розповів про ситуацію у збірній України з волейболу

Раніше повідомлялося, що українські волейболістки виграли Золоту Євролігу-2023.

Напередодні українські школярі вибороли золоті медалі на чемпіонаті світу з пляжного волейболу.