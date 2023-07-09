Українські волейболістки тріумфували у Золотій Євролізі (відео)

Українки вдруге виграють цей турнір

У неділю, 9 липня, жіноча збірна України з волейболу здобула перемогу над Швецією у фіналі Золотої Євроліги-2023. Напередодні українські школярі перемогли на чемпіонаті світу з пляжного волейболу.

Про успіх національної команди повідомляє пресслужба Федерації волейболу України у Facebook. У грі-відповіді українки в трьох партіях розбили суперниць з рахунком 0:3 (17:25, 22:25, 30:32). У першому поєдинку українські волейболістки також здолали суперниць із рахунком 3:0.

Наша команда вдруге в історії здобула перемогу у Золотій Євролізі.

Нагадаємо, у Фінал чотирьох Золотої Євроліги-2023 підопічні Івана Пєткова вийшли з першого місця у групі. У першому раунді плей-офф Синьо-жовті обіграли Чехію із загальним рахунком 6:1, після чого українки вийшли у фінал зі шведками. Завдяки цьому успіху наша команда вийшла у Кубок претенденток – кваліфікаційний турнір до Ліги націй.

Раніше повідомлялося, що чемпіонка світу та Європи загинула в Туреччині за загадкових обставин.

Нагадаємо, російський олімпійський чемпіон із волейболу отримав 2-річний бан за порушення антидопінгових правил.