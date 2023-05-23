Українські школярі виграли чемпіонат світу

Юні спортсмени тріумфували у віковій категорії U-15

Українські школярі Микола Трофимчук та Богдан Романишин вибороли золоті медалі на чемпіонаті світу з пляжного волейболу в ізраїльському Бат-Ямі. Напередодні пролунав скандал навколо волейболіста збірної України.

Про це повідомляє пресслужба Федерації волейболу України у Facebook. Спортсмени на своєму шляху здолали фаворитів турніру.

Юні українці впевнено рухалися по сітці турніру, а у вирішальному поєдинку розбили команду Естонії з рахунком 2:0 (21:7; 21:11).

Крім того, чудово виступили на турнірі українська пара Маргарита Вапняр/Уляна Ковальчук у віковій категорії WU-15. Українки вибороли "бронзу", здолавши збірну Казахстану з рахунком 2:0 (21:7, 21:8).

За крок від п’єдесталу зупинилися представниці України Софія Щуцька та Катерина Біляк, які у віковій категорії WU-18 посіли почесне четверте місце. У битві за "бронзу" Синьо-жовті поступилися мексиканкам з рахунком 0:2 (7:21; 7:21).

Раніше в українському пляжному волейболі пролунав гучний скандал.

Нагадаємо, українки Інна та Ірина Махно зуміли вийти у плей-офф на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу у Мюнхені.