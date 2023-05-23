Украинские школьники выиграли чемпионат мира

Юные спортсмены триумфовали в возрастной категории U-15

Украинские школьники Николай Трофимчук и Богдан Романишин завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу в израильском Бат-Яме. Накануне прогремел скандал вокруг волейболиста сборной Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины в Facebook. Спортсмены на своем пути одолели фаворитов турнира.

Юные украинцы уверенно двигались по сетке турнира, а в решающем поединке разбили команду Эстонии со счетом 2:0 (21:7; 21:11).

Кроме того, отлично выступили на турнире украинская пара Маргарита Вапняр/Ульяна Ковальчук в возрастной категории WU-15. Украинки завоевали "бронзу", одолев сборную Казахстана со счетом 2:0 (21:7, 21:8).

В шаге от пьедестала остановились представительницы Украины София Щуцкая и Екатерина Биляк, которые в возрастной категории WU-18 заняли почетное четвертое место. В битве за "бронзу" Сине-желтые уступили мексиканкам со счетом 0:2 (7:21; 7:21).

Ранее в украинском пляжном волейболе прогремел громкий скандал.

Напомним, украинки Инна и Ирина Махно сумели выйти в плей-офф на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Мюнхене.