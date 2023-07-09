Украинские волейболистки триумфовали в Золотой Евролиге (видео)

Украинки во второй раз выигрывают этот турнир

В воскресенье, 9 июля, женская сборная Украины по волейболу одержала победу над Швецией в финале Золотой Евролиги-2023. Накануне украинские школьники победили на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Об успехе национальной команды сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины в Facebook. В ответной игре украинки в трех партиях разбили соперниц со счетом 0:3 (17:25, 22:25, 30:32). В первом поединке украинские волейболистки также одолели соперниц со счетом 3:0.

Наша команда во второй раз в истории одержала победу в Золотой Евролиге.

Напомним, в Финал четырех Золотой Евролиги-2023 подопечные Ивана Петкова вышли с первого места в группе. В первом раунде плей-офф Сине-желтые обыграли Чехию с общим счетом 6:1, после чего украинки вышли в финал со шведками. Благодаря этом успеху наша команда вышла в Кубок претенденток – квалификационный турнир в Лигу наций.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира и Европы погибла в Турции при загадочных обстоятельствах.

Напомним, российский олимпийский чемпион по волейболу получил 2-летний бан за нарушение антидопинговых правил.