Пограв у Європі та у збірній України: новачок УПЛ підписав зіркового футболіста

Свого часу хавбек провів 12 матчів за збірну України

Колишній футболіст збірної України Денис Олійник визначився із новим клубом. 26 липня він підписав контракт із новачком української Прем’єр-ліги — ФК "ЛНЗ".

Про це повідомляє прес-служба клубу із Черкас.

Новачок команди обрав собі 16-й номер. Інші деталі угоди не повідомляються. Відомо, що клубу Олійник дістався безкоштовно, бо мав статус вільного агента.

Останнім місцем роботи футболіста була полтавська "Ворскла", яку він залишив цього літа після закінчення терміну дії контракту. Минулого сезону він зіграв 25 матчів за полтавців, забивши два голи і віддавши чотири гольові передачі.

Окрім "Ворскли" Олійник свого часу пограв за "Дніпро", "Металіст", німецький "Дармштадт", нідерландський "Вітесс". До повернення до України він грав у Фінляндії.

У складі збірної України Олійник провів 12 матчів.

Нагадаємо, що "ЛНЗ" уперше у своїй історії зіграє в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Раніше "Телеграф" писав про трансфер ще одного колишнього гравця збірної України Євгена Коноплянки. Він перебрався до чемпіонату Румунії.