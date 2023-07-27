"Ворскла" - "Дила": онлайн видеотрансляция матча Лиги конференций

Полтавчане начинают свой путь в еврокубках

В четверг, 27 июля, "Ворскла" в рамках матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграет против "Дилы" (Грузия). Накануне клубы узнали имена потенциальных соперников по следующему раунду отбора.

Прямая видеотрансляция матча "Ворскла" — "Дила" будет доступна на официальном YouTube-канале полтавчан. Начало встречи — в 20:30 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция матча "Ворскла" — "Дила"

"Домашний" поединок "Ворсклы" состоится в городе Тыхи (Польша) на одноименном стадионе. Рассудит встречу болгарская бригада арбитров во главе с Николой Поповым. Отметим, ответный матч между командами запланирован на 3 августа в Гори (Грузия).

"Ворскла", если пройдет "Дилу", в третьем квалификационном раунде ЛК сыграет против победителя противостояния АПОЭЛ (Кипр) — "Войводина" (Сербия). В случае поражения в 2-матчевом противостоянии полтавчане попрощаются с еврокубками.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Ворскла" — "Дила" в Украине, а также делился букмекерскими раскладами на этот поединок.