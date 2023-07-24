"Ворскла" — "Дила": букмекеры обнадежили прогнозом на матч Лиги конференций

Первый украинский клуб начинает свой путь в еврокубках

В четверг, 27 июля, "Ворскла" в "домашнем" матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/23 сыграет против грузинского ФК "Дила". Накануне полтавчане узнали потенциального соперника по третьему раунду отбора ЛК.

По мнению букмекеров, у украинского клуба отличные шансы в первой игре. Об этом сообщает Favbet.

На успех полтавчан можно сделать ставку с коэффициентом 1,70-1,81. В то же время ничья и победа гостей менее вероятны — коэффициенты 3,50-3,75 и 4,33-4,85 соответственно. Добавим, что Favbet оценил вероятность триумфа украинского клуба в 54%, а в подобный успех представителя Грузии аналитики компании не верят (вероятность 20%).

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Ворскла" — "Дила"

Favbet: (победа "Ворсклы" 1,81 — ничья 3,75 — победа "Дилы" 4,85)

William Hill: (1,70 — 3,50 — 4,33)

Bwin: (1,73 — 3,50 — 4,33)

Победитель 2-матчевого противостояния "Ворскла" — "Дила" выйдет в 3-й квалификационный раунд ЛК, где сыграет с победителем дуэли АПОЭЛ (Кипр) — "Войводина" (Сербия).

Ранее сообщалось, что "Ворскла" получила финансовый бонус от "Шахтера" за победу над "Днепром-1" (2:1) в прошлом розыгрыше Украинской премьер-лиги (УПЛ). К слову, в "Днепре-1" нашли виновного в поражении от полтавчан.