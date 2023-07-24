"Ворскла" — "Діла": букмекери обнадіяли прогнозом на матч Ліги конференцій

Перший український клуб розпочинає свій шлях у єврокубках

У четвер, 27 липня, "Ворскла" у "домашньому" матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/23 зіграє проти грузинського ФК "Діла". Напередодні полтавці дізналися потенційного суперника по третьому раунду відбору ЛК.

На думку букмекерів, український клуб має чудові шанси в першій грі. Про це повідомляє Favbet.

На успіх полтавців можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,70-1,81. Водночас нічия та перемога гостей менш ймовірні – коефіцієнти 3,50-3,75 та 4,33-4,85 відповідно. Додамо, що Favbet оцінив ймовірність тріумфу українського клубу в 54%, а в такий успіх представника Грузії аналітики компанії не вірять (ймовірність 20%).

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Ворскла" — "Діла"

Favbet: (перемога "Ворскли" 1,81 — нічия 3,75 — перемога "Діли" 4,85)

William Hill: (1,70 — 3,50 — 4,33)

Bwin: (1,73 — 3,50 — 4,33)

Переможець 2-матчевого протистояння "Ворскла" — "Діла" вийде до 3-го кваліфікаційного раунду ЛК, де зіграє з переможцем дуелі АПОЕЛ (Кіпр) — "Воєводіна" (Сербія).

Раніше повідомлялося, що "Ворскла" отримала фінансовий бонус від "Шахтаря" за перемогу над "Дніпром-1" (2:1) у минулому розіграші Української прем’єр-ліги (УПЛ). До речі, у "Дніпрі-1" знайшли винного у поразці від полтавців.