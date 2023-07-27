"Ворскла" — "Діла": де і коли безкоштовно дивитися матч Ліги конференцій

Єврокубкову гру покажуть в Україні безкоштовно

У четвер, 27 липня, полтавська "Ворскла" стартує у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти грузинського ФК "Діла". Напередодні відбулося жеребкування 3-го раунду відбору ЛК. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Ворскла" — "Діла".

У прямому ефірі в Україні матч "Ворскла" — "Діла" покаже офіційний YouTube-канал полтавського клубу. Про це повідомляє пресслужба Зелено-білих у Facebook. Гра відбудеться в Тихи на однойменному стадіоні, початок зустрічі о 20:30 за київським часом.

Матч-відповідь між командами запланований на 3 серпня в Горі (Грузія). "Ворскла", якщо пройде "Ділу", у третьому кваліфікаційному раунді ЛК зіграє проти переможця протистояння АПОЕЛ (Кіпр) — "Воєводіна" (Сербія). У разі поразки полтавці попрощаються з єврокубками.

Додамо, що український клуб є фаворитом у протистоянні з "Ділою".

Нагадаємо, "Ворскла" за підсумками чемпіонату України сезону 2022/23 посіла 5-е місце у першості.

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" невдало стартував у відборі Ліги чемпіонів, поступившись "Панатінаїкосу" (Греція).