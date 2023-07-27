"Ворскла" — "Дила": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций

Еврокубковую игру покажут в Украине бесплатно

В четверг, 27 июля, полтавская "Ворскла" стартует во втором раунде квалификации Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против грузинского ФК "Дила". Накануне состоялась жеребьевка 3-го раунда отбора ЛК. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Ворскла" — "Дила".

В прямом эфире в Украине матч "Ворскла" — "Дила" покажет официальный YouTube-канал полтавского клуба. Об этом сообщает пресс-служба Зелено-белых в Facebook. Игра состоится в Тыхы на одноименном стадионе, начало встречи — в 20:30 по киевскому времени.

Ответный матч между командами запланирован на 3 августа в Гори (Грузия). "Ворскла", если пройдет "Дилу", в третьем квалификационном раунде ЛК сыграет против победителя противостояния АПОЭЛ (Кипр) — "Войводина" (Сербия). В случае поражения полтавчане попрощаются с еврокубками.

Добавим, что украинский клуб является фаворитом в противостоянии с "Дилой".

Напомним, "Ворскла" по итогам чемпионата Украины сезона 2022/23 заняла 5-е место в первенстве.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" неудачно стартовал в отборе Лиги чемпионов, уступив "Панатинаикосу" (Греция).