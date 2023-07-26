Месси показал свою магию во втором матче подряд в США (видео)

Аргентинский футболист продолжает зажигать в новой для себя лиге

Новоиспеченный форвард "Интер" Майами Лионель Месси забил два гола и отдал ассист в матче второго тура Leagues Cup против "Атланта Юнайтед". Накануне аргентинца помпезно презентовали в клубе.

Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу команды Месси. Об этом сообщает "Телеграф".

36-летний Лионель открыл счет уже на 8-й минуте игры. Еще через 14 минут главный претендент на "Золотой мяч" удвоил преимущество хозяев. На этом Лионель не остановился и во втором тайме оформил голевую передачу на Роберта Тейлора, который также оформил дубль на DRV PNK Stadium.

Добавим, партнер Месси по команде украинец Сергей Кривцов вышел в старте, отыграв 73 минуты, Лионель был заменен на 78-й минуте.

Видео голов Месси в матче против "Атланты Юнайтед":

Видеообзор матча "Интер" Майами – "Атланта Юнайтед":

Накануне Лионель принес своему клубу победу над "Крус Асуль" благодаря идеальному удару со штрафного на последних минутах поединка.

Ранее сообщалось, что Месси забил свой самый быстрый гол в карьере. Напомним, Лионель после ухода из ПСЖ мог оказаться в "Барселоне", однако трансфер не состоялся.