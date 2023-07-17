Сын Месси "опозорил" звездного папу перед забитым стадионом в США (видео)
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Аргентинец подписал трехлетний контракт
В американской Флориде прошла презентация звездного аргентинского футболиста Лионеля Месси в качестве игрока "Интер Майами". Событие вызвало огромный ажиотаж и свободных мест на трибунах стадиона клуба просто не было.
Как пишут в сети, долгожданное событие запомнилось не только появлением именитого игрока, но и выходкой его маленького сына Матео.
Вместе с футболистом на поле вышла и вся его семья и в какой-то момент события пошли не по плану Месси. Его сын катил мяч по полю и пробросил сферу между ног своему именитому отцу.
Ребенок не стал скрывать радости от проделанного трюка, что также громко приветствовали и собравшиеся на трибунах болельщики.
Напомним, что контракт капитана сборной Аргентины с "Интер Майами" будет действовать на три года. Его первый матч в США должен состояться 21 июля. В этот день его новая команда сыграет с "Крус Асулом" в Кубке Лиги.
Интересно, что за "Интер Майами" играет бывший футболист сборной Украины Сергей Кривцов.
Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Месси забил самый быстрый гол в карьере.