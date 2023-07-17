Сын Месси "опозорил" звездного папу перед забитым стадионом в США (видео)

Аргентинец подписал трехлетний контракт

В американской Флориде прошла презентация звездного аргентинского футболиста Лионеля Месси в качестве игрока "Интер Майами". Событие вызвало огромный ажиотаж и свободных мест на трибунах стадиона клуба просто не было.

Как пишут в сети, долгожданное событие запомнилось не только появлением именитого игрока, но и выходкой его маленького сына Матео.

Вместе с футболистом на поле вышла и вся его семья и в какой-то момент события пошли не по плану Месси. Его сын катил мяч по полю и пробросил сферу между ног своему именитому отцу.

Ребенок не стал скрывать радости от проделанного трюка, что также громко приветствовали и собравшиеся на трибунах болельщики.

Напомним, что контракт капитана сборной Аргентины с "Интер Майами" будет действовать на три года. Его первый матч в США должен состояться 21 июля. В этот день его новая команда сыграет с "Крус Асулом" в Кубке Лиги.

Интересно, что за "Интер Майами" играет бывший футболист сборной Украины Сергей Кривцов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Месси забил самый быстрый гол в карьере.