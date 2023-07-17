Син Мессі "зганьбив" зіркового тата перед переповненим стадіоном у США (відео)

Аргентинець підписав трирічний контракт

В американській Флориді відбулася презентація зіркового аргентинського футболіста Ліонеля Мессі як гравець "Інтер Майамі". Подія викликала величезний ажіотаж та вільних місць на трибунах стадіону клубу просто не було.

Як пишуть у мережі, довгоочікувана подія запам’яталася не лише появою іменитого гравця, а й витівкою його маленького сина Матео.

Разом із футболістом на поле вийшла і вся його родина і в якийсь момент події пішли не за планом Мессі. Його син котив м’яч полем і прокинув сферу між ніг своєму іменитому батькові.

Дитина не стала приховувати радості від трюка, що також голосно вітали і вболівальники, що зібралися на трибунах.

Нагадаємо, що контракт капітана збірної Аргентини з "Інтер Майамі" діятиме на три роки. Його перший матч у США має відбутися 21 липня. Цього дня його нова команда зіграє із "Крус Асулом" у Кубку Ліги.

Цікаво, що за "Інтер Майамі" грає колишній футболіст збірної України Сергій Кривцов.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Мессі забив найшвидший гол у кар’єрі.