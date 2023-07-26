Мессі показав свою магію у другому матчі поспіль у США (відео)

Аргентинський футболіст продовжує запалювати у новій для себе лізі

Новоспечений форвард "Інтер" Маямі Ліонель Мессі забив два голи та віддав асист у матчі другого туру Leagues Cup проти "Атланта Юнайтед". Напередодні аргентинця помпезно презентували у клубі.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь команди Мессі. Про це повідомляє "Телеграф".

36-річний Ліонель відкрив рахунок уже на 8-й хвилині гри. Ще за 14 хвилин головний претендент на "Золотий м’яч" подвоїв перевагу господарів. На цьому Ліонель не зупинився і в другому таймі оформив гольову передачу на Роберта Тейлора, який також оформив дубль на DRV PNK Stadium.

Додамо, партнер Мессі по команді українець Сергій Кривцов вийшов у старті, відігравши 73 хвилини, Ліонеля замінили на 78-й хвилині.

Відео голів Мессі у матчі проти "Атланти Юнайтед":

Відеоогляд матчу "Інтер" Маямі – "Атланта Юнайтед":

Напередодні Ліонель приніс своєму клубу перемогу над "Крус Асуль" завдяки ідеальному удару зі штрафного на останніх хвилинах поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Мессі забив свій найшвидший гол у кар’єрі. Нагадаємо, Ліонель після відходу з ПСЖ міг опинитися в "Барселоні", проте трансфер не відбувся.