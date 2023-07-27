"Ворскла" — "Діла": онлайн відеотрансляція матчу Ліги конференцій

Полтавці розпочинають свій шлях у єврокубках

У четвер, 27 липня, "Ворскла" у рамках матчу 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти "Діли" (Грузія). Напередодні клуби дізналися імена потенційних суперників у наступному раунді відбору.

Пряма відеотрансляція матчу "Ворскла" — "Діла" буде доступна на офіційному YouTube-каналі полтавців. Початок зустрічі о 20:30 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція матчу "Ворскла" — "Діла"

"Домашній" поєдинок "Ворскли" відбудеться у місті Тихи (Польща) на однойменному стадіоні. Розсудить зустріч болгарська бригада арбітрів на чолі з Миколою Поповим. Зазначимо, матч-відповідь між командами запланований на 3 серпня в Горі (Грузія).

"Ворскла", якщо пройде "Ділу", у третьому кваліфікаційному раунді ЛК зіграє проти переможця протистояння АПОЕЛя (Кіпр) та "Воєводіни" (Сербія). У разі поразки у 2-матчевому протистоянні полтавці попрощаються з єврокубками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Ворскла" — "Діла" в Україні, а також ділився букмекерськими розкладами на цей поєдинок.