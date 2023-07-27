"Ворскла" — "Діла": онлайн відеотрансляція матчу Ліги конференцій
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Полтавці розпочинають свій шлях у єврокубках
У четвер, 27 липня, "Ворскла" у рамках матчу 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти "Діли" (Грузія). Напередодні клуби дізналися імена потенційних суперників у наступному раунді відбору.
Пряма відеотрансляція матчу "Ворскла" — "Діла" буде доступна на офіційному YouTube-каналі полтавців. Початок зустрічі о 20:30 за київським часом.
Онлайн відеотрансляція матчу "Ворскла" — "Діла"
"Домашній" поєдинок "Ворскли" відбудеться у місті Тихи (Польща) на однойменному стадіоні. Розсудить зустріч болгарська бригада арбітрів на чолі з Миколою Поповим. Зазначимо, матч-відповідь між командами запланований на 3 серпня в Горі (Грузія).
"Ворскла", якщо пройде "Ділу", у третьому кваліфікаційному раунді ЛК зіграє проти переможця протистояння АПОЕЛя (Кіпр) та "Воєводіни" (Сербія). У разі поразки у 2-матчевому протистоянні полтавці попрощаються з єврокубками.
Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Ворскла" — "Діла" в Україні, а також ділився букмекерськими розкладами на цей поєдинок.