Украинский футболист стал героем еврокубкового матча (видео)

Украинец оформил хет-трик в Лиге конференций

Полузащитник "Омонии" (Кипр) и экс-игрок сборной Украины Роман Безус забил три гола в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против "Габалы" (Азербайджан). К слову, "Ворскла" также стартовала в ЛЧ с победы.

Три гола Безуса помогли кипрскому клубу добыть минимальную победу в гостях со счетом 3:2. Об этом сообщает "Телеграф".

Примечательно, что 32-летний Роман забил два гола со штрафных ударов, а еще одно взятие ворот украинец оформил с пенальти. Таким образом, он стал героем встречи и лучшим игроком матча.

Видео голов Безуса в поединке против "Габалы":

Видеообзор матча "Габала" — "Омония":

Ответная игра между командами состоится 3 августа. Победитель противостояния выйдет в третий раунд отбора ЛК, где встретится с победителем дуэли "Митьюлланд" (Дания) / "Прогрес" (Люксембург).

Ранее сообщалось, что украинский "Днепр-1" неудачно стартовал в отборе Лиги чемпионов, уступив в первой игре "Панатинаикосу" (1:3). К слову, уже известны потенциальные соперники днепрян в квалификации ЛЧ или в отборе Лиги Европы.