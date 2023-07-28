Український футболіст став героєм єврокубкового матчу (відео)

Українець оформив хет-трик у Лізі конференцій

Півзахисник "Омонії" (Кіпр) та ексгравець збірної України Роман Безус забив три голи у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти "Габали" (Азербайджан). До речі, "Ворскла" також стартувала в ЛЧ із перемоги.

Три голи Безуса допомогли кіпрському клубу здобути мінімальну перемогу в гостях з рахунком 3:2. Про це повідомляє "Телеграф".

Цікаво, що 32-річний Роман забив два голи зі штрафних ударів, а ще одне взяття воріт українець оформив з пенальті. Таким чином, він став героєм зустрічі та найкращим гравцем матчу.

Відео голів Безуса у поєдинку проти "Габали":

Відеоогляд матчу "Габала" — "Омонія":

Гра-відповідь між командами відбудеться 3 серпня. Переможець протистояння вийде до третього раунду відбору ЛК, де зустрінеться з переможцем дуелі "Мідтьюлланн" (Данія)/"Прогрес" (Люксембург).

Раніше повідомлялося, що український "Дніпро-1" невдало стартував у відборі Ліги чемпіонів, поступившись у першій грі "Панатінаїкосу" (1:3). До речі, вже відомі потенційні суперники дніпрян у кваліфікації ЛЧ чи у відборі Ліги Європи.