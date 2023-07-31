"Панатінаїкос" — "Дніпро-1": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Дніпрянам буде важко вибити греків із турніру

У вівторок, 1 серпня, "Дніпро-1" у рамках поєдинку-відповіді другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 зіграє проти грецького "Панатінаїкоса". Напередодні команди дізналися імена потенційних суперників у наступному кваліфікаційному раунді ЛЧ. На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн відеотрансляція матчу "Панатінаїкос" — "Дніпро-1".

Другий матч відбору до ЛЧ "Панатінаїкос" — "Дніпро-1" у прямому ефірі в Україні покаже Youtube-канал "FootballHub". Про це повідомляє "Телеграф".

Гра "Панатінаїкос" — "Дніпро-1" відбудеться в Афінах (Греція) на стадіоні "Апостолос Ніколаїдіс", початок поєдинку о 20:30 за київським часом. Очікується, що цей поєдинок стане останнім для лідера команди Артема Довбика у складі дніпровського клубу. За інформацією ЗМІ, форвард збірної України продовжить кар’єру в іспанській "Жироні", за яку виступає українець Віктор Циганков.

Нагадаємо, у першому матчі проти "Панатінаїкосу" дніпряни поступилися з рахунком 1:3. Таким чином, для виходу до наступного раунду турніру українському клубу необхідно обігравати греків в Афінах із різницею у 2 голи. У разі невдачі, дніпряни зустрінуться у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи зі "Славією" (Прага).

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" пропускав перший тур УПЛ.