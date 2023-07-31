"Панатинаикос" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Днепрянам будет тяжело выбить греков из турнира

Во вторник, 1 августа, "Днепр-1" в рамках ответного поединка второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 сыграет против греческого "Панатинаикоса". Накануне команды узнали имена потенциальных соперников в следующем квалификационном раунде ЛЧ. На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн видеотрансляция матча "Панатинаикос" — "Днепр-1".

Второй матч отбора в ЛЧ "Панатинаикос" — "Днепр-1" в прямом эфире в Украине покажет Youtube-канал "FootballHub". Об этом сообщает "Телеграф".

Игра "Панатинаикос" — "Днепр-1" состоится в Афинах (Греция) на стадионе "Апостолос Николаидис", начало поединка в 20:30 по киевскому времени. Ожидается, что єтот поединок станет последним для лидера команды Артема Довбика в составе днепровского клуба. По информации СМИ, форвард сборной Украины продолжит карьеру в испанской "Жироне", за которую выступает украинец Виктор Цыганков.

Напомним, в первом матче против "Панатинаикоса" днепряне уступили со счетом 1:3. Таким образом, для выхода в следующий раунд турнира украинскому клубу необходимо обыгрывать греков в Афинах с разницей в 2 гола. В случе неудачи, днепряне встретятся в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы со "Славией" (Прага).

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" пропускал первый тур УПЛ.