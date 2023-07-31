Трансферная сага Довбика завершена: украинец проведет последний матч за "Днепр-1"

Нападающий сборной Украины вскоре станет игроком "Жироны"

Переход форварда "Днепра-1" и национальной команды Артема Довбика из "Днепра-1" в испанскую "Жирону" согласован всеми участниками переговоров.

Об этом сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. По информации источника, Все три клуба, от которых зависит переход, достигли принципиальной договоренности относительно будущего трансфера. Это касается "Днепра-1", "Жироны", а также "Митьюлланда", который владеет частью права на украинского нападающего.

По словам Спиваковского, датский клуб получит за трансфер около 450 тысяч евро. Таким образом общая сумма за переход игрока состав около 6 млн евро.

Источник отмечает, что ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Панатинаикоса", похоже, станет последним для Довбика в составе "Днепра-1".

В сезоне 2022/23 Артем забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 39 матчах на клубном уровне.

Напомним, первый матч "Днепра-1" против "Панатинаикоса" завершился победой греков со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что Довбик получал предложения из Италии.