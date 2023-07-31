Трансферна сага Довбика завершена: українець проведе останній матч за "Дніпро-1"

Нападник збірної України незабаром стане гравцем "Жирони"

Перехід форварда "Дніпра-1" та національної команди Артема Довбика з "Дніпра-1" до іспанської "Жирони" узгоджено всіма учасниками переговорів.

Про це повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський. За інформацією джерела, всі три клуби, від яких залежить перехід, досягли принципової домовленості щодо майбутнього трансферу. Це стосується "Дніпра-1", "Жирони", а також "Мідтьюлланна", який володіє частиною права на українського нападника.

За словами Співаковського, данський клуб отримає за трансфер близько 450 тисяч євро. Таким чином, загальна сума за перехід гравця складає близько 6 млн євро.

Джерело зазначає, що матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Панатінаїкоса", схоже, стане останнім для Довбика у складі "Дніпра-1".

У сезоні 2022/23 Артем забив 29 голів та зробив 7 асистів у 39 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, перший матч "Дніпра-1" проти "Панатінаїкосу" завершився перемогою греків із рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося, що Довбик отримував пропозиції з Італії.