"Панатинаикос" - "Днепр-1": прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Днепряне находятся на грани вылета из турнира

Во вторник, 1 августа, "Днепр-1" сыграет гостевой матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 против греческого "Панатинаикоса". В первой игре греки без проблем одолели украинцев со счетом 3:1.

Прямая видеотрансляция игры "Панатинаикос" — "Днепр-1" будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Начало встречи — в 20:30 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция ответного матча отбора ЛЧ "Панатинаикос" — "Днепр-1"

Встреча пройдет в Афинах (Греция) на стадионе "Апостолос Николаидис". После первой игры греческий клуб является однозначным фаворитом и во втором поединке. Букмекеры прогнозируют украинскому клубу вылет из Лиги чемпионов. К слову, если это произойдет, то днепряне в 3-м отборочном раунде Лиги Европы сыграют против "Славии" (Прага). Победитель противостояния "Панатинаикоса" и "Днепра" в следующем раунде отбора ЛЧ сыграет против "Марселя" Руслана Малиновского.

Напомним, матч "Панатинаикос" — "Днепр-1" покажут в Украине бесплатно.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик после игры с "Панатинаикосом" покинет "Днепр-1". Ранее интерес к форварду сборной Украины проявляли итальянские клубы, в частности Довбик находился в трансферном шорт-листе римского "Лацио".