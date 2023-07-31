"Панатінаїкос" — "Дніпро-1": пряма відеотрансляція матчу Ліги чемпіонів

Дніпряни перебувають на межі вильоту з турніру

У вівторок, 1 серпня, "Дніпро-1" зіграє гостьовий матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти грецького "Панатінаїкоса". У першій грі греки без проблем здолали українців із рахунком 3:1.

Пряма відеотрансляція гри "Панатінаїкос" — "Дніпро-1" буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. Початок зустрічі о 20:30 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція матчу-відповіді відбору ЛЧ "Панатінаїкос" — "Дніпро-1"

Зустріч пройде в Афінах (Греція) на стадіоні "Апостолос Ніколаїдіс". Після першої гри грецький клуб є однозначним фаворитом у другому поєдинку. Букмекери прогнозують українському клубу виліт із Ліги чемпіонів. До речі, якщо це станеться, то дніпряни у 3 відбірному раунді Ліги Європи зіграють проти "Славії" (Прага). Переможець протистояння "Панатінаїкоса" та "Дніпра" у наступному раунді відбору ЛЧ зіграє проти "Марселя" Руслана Маліновського.

Нагадаємо, матч "Панатінаїкос" — "Дніпро-1" покажуть в Україні безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що Артем Довбик після гри з "Панатінаїкосом" залишить "Дніпро-1". Раніше інтерес до форварда збірної України проявляли італійські клуби, зокрема Довбик перебував у трансферному шортлисті римського "Лаціо".