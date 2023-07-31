"Панатинаикос" - "Днепр-1": что говорят букмекеры

Букмекеры не верят в успех украинского клуба

Во вторник, 1 августа "Днепр-1" попытается взять реванш у "Панатинаикоса", который разбил днепровскую команду в первом матче 2-го отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Панатинаикос" — "Днепр-1".

По мнению аналитиков, у украинской команды практически нет шансов на выход в следующий этап отбора ЛЧ. Об этом сообщает Favbet.

На успех "Днепра-1" в основное время букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 4,80-6,00. В то же время шансы хозяев значительно выше — коэффициент 1,55-1,64. Добавим, что Favbet оценило вероятность победы украинской команды в 17%, а греческой — в 60%.

Прогноз букмекеров на матч "Панатинаикос" — "Днепр-1" (основное время)

Favbet: (победа "Панатинаикоса" 1,64 — ничья 4,35 — победа "Днепра-1" 6,00)

William Hill: (1,55 — 4,20 — 5,80)

Bwin: (1,57 — 4,00 — 4,80)

Отметим, ответная игра "Панатинаикос" — "Днепр-1" состоится в Афинах (Греция) на стадионе "Апостолос Николаидис". В прямом эфире в Украине поединок покажут бесплатно.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" из-за еврокубков пропускал первый тур чемпионата Украины по футболу.