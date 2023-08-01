Массовое отравление перед игрой Лиги чемпионов: в "Днепре-1" готовят жалобу в УЕФА

Некоторые из ключевых футболистов команды однозначно пропустят сегодняшний матч

Вице-чемпион Украины "Днепр-1" сбирается подать официальную жалобу в УЕФА по поводу несоответствующего поведения греческого "Панатинаикоса" в вопросе подготовки ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Как сообщалось ранее, 15 членов украинской команды отравились перед игрой.

Как сообщает ТаТоТаке, днепровский клуб готовит жалобу делегату матча от УЕФА.

В частности, "Днепр-1" хочет пожаловаться на массовую дезорганизацию вокруг подготовки к матчу квалификации Лиги чемпионов со стороны принимающей стороны, а также массовое отравление игроков и членов тренерского штаба.

31 июля во время тренировки футболисты украинской команды употребляли питьевую воду и фрукты, которые были подготовлены принимающей стороной. Ночью восемь игроков команды почувствовали симптомы отравления.

"Сейчас часть игроков восстановилась, но по нашей информации некоторые из ключевых футболистов команды однозначно пропустят сегодняшний матч", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что матч "Панатинаикос" — "Днепр-1" покажут в Украине бесплатно.