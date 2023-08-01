"Панатинаикос" под подозрением: футболисты "Днепра-1" массово отравились перед матчем Лиги чемпионов

Греческая сторона могла пойти на хитрость

Сотрудники и игроки "Днепра-1" отравились в Греции перед ответной игрой второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/23 с "Панатинаикосом". В первой встрече греки добыли гостевую победу со счетом 3:1.

Об этом сообщил главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов на своем telegram-канале. Он отметил, что отравилось сразу 15 представителей украинской команды, 8 из которых футболисты. Примечательно, что симптомы отравления испытывали даже те представители делегации клуба, которые не ужинали вместе с командой в афинской гостинице.

Источник, отмечает, что все отравившиеся пили воду и ели бананы, которые представители "Панатинаикоса" оставили для гостей в раздевалке. В клубе началось расследование, а "Днепр-1" перешел на продукты из местного супермаркета.

Зверов добавил, что "Панатинаикос" пошел на маленькие хитрости, чтобы усложнить жизнь украинской команде в Афинах. К примеру, автобус, который перевозил днепрян в гостиницу, опоздал на 30 минут и вместо прямой очевидной дороги в отель "начал долго бродить окольными путями". Также после тренировки в раздевалке "Днепра-1" не было полотенец. За все это отвечает хозяин матча.

Напомним, матч "Панатинаикос" — "Днепр-1" покажут в Украине бесплатно. К слову, букмекеры не верят в нашу команду.