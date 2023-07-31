В "Динамо" ему указали на двери: звездный украинский футболист уедет в Европу

Контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2025 года

Хавбек киевского "Динамо" Денис Гармаш уже точно текущий сезон проведет не в составе столичного коллектива.

Как сообщил журналист Владимир Зверов в своей авторской программе "Зверов Про Футбол", у футболиста есть предложение из чемпионата Венгрии.

При этом инсайдер не стал называть клуб, который ведет переговоры с футболистом.

Журналист отмечает, что в киевском клубе в услугах Гармаша уже не заинтересованы. По этой причине футболиста перевели в команду U-19, где он поддерживает форму.

Ранее стало известно, что Гармаша не включили в заявку на текущий сезон.

Также была информация о том, что бывший игрок сборной Украины получил предложение от казахстанского "Ордабасы". Сам футболист заявил, что не готов к переезду в Казахстан и будет ждать более привлекательных для себя вариантов. При этом пока неизвестно, есть ли у Гармаша желание перебираться в венгерское первенство.

Отметим, что контракт Гармаша рассчитан до 30 июня 2025 года. Тематический ресурс Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 1,2 млн евро.

Ранее "Телеграф" писал, что "Динамо" присмотрело на позицию Гармаша молодого бразильца.