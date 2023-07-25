Нервы Суркиса не выдержат: европейские клубы начали "охоту" за талантом "Динамо"

"Динамо" попытается сохранить игрока

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко заинтересовал сразу несколько европейских клубов.

Об этом в своей авторской программе сообщил журналист Игорь Цыганык.

По его словам, Вивчаренко сейчас является одним из самых перспективных игроков команды. Цыганык отметил, что сейчас в числе претендентов на него фигурируют "Порту" и "Бернли".

"Я не думаю, что сейчас Динамо готово продать своего молодого футболиста за какие-нибудь небольшие деньги. Если продавать сейчас, то предложение будет в разы меньше того, которое может быть в перспективе…

Динамо не хочет продавать по дешевке. Не думаю, что сейчас Вивчаренко перейдет в "Бернли". Хотя, возможно, они предложат нужную сумму. Все-таки это клуб АПЛ, который платит много. И тогда нервы президента Динамо (Игоря Суркиса — Ред.) не выдержат", – сказал журналист.

21-летний Вивчаренко был ключевым игроком киевлян в прошлом сезоне. Он провел за "Динамо" 32 матча, в которых оформил 3 гола и 2 ассиста.

Ранее "Телеграф" писал, как Суркис отреагировал на "смешное" предложение по одному из своих игроков.