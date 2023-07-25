Нерви Суркіса не витримають: європейські клуби розпочали "полювання" за талантом "Динамо"

"Динамо" спробує зберегти гравця

Захисник "Динамо" Костянтин Вівчаренко зацікавив одразу кілька європейських клубів.

Про це у своїй авторській програмі повідомив журналіст Ігор Циганик.

За його словами, Вівчаренко зараз є одним із найперспективніших гравців команди. Циганик зазначив, що зараз серед претендентів на нього фігурують "Порту" та "Бернлі".

"Я не думаю, що зараз Динамо готове продати свого молодого футболіста за якісь невеликі гроші. Якщо продавати зараз, то пропозиція буде в рази меншою за ту, яка може бути в перспективі…"

Динамо не хоче продавати дешево. Не думаю, що зараз Вівчаренко перейде до "Бернлі". Хоча, можливо, вони запропонують потрібну суму. Все-таки це клуб АПЛ, який багато платить. І тоді нерви президента Динамо (Ігоря Суркіса – Ред. ) не витримають", – сказав журналіст.

21-річний Вівчаренко був ключовим гравцем киян минулого сезону. Він провів за "Динамо" 32 матчі, в яких оформив 3 голи та 2 асисти.

Раніше "Телеграф" писав, як Суркіс відреагував на "смішну" пропозицію щодо одного зі своїх гравців.