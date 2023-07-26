Луческу такие не нужны: скандальному легионеру "Динамо" указали на двери

Скандальный вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригеш следующий сезон проведет в чемпионате Турции.

Он подписал арендное соглашение с турецким клубом "Сивасспор", о чем сообщили на официальном сайте киевлян.

Контракт вингера сборной Люксембурга рассчитан на сезон 2023/24.

Отметим, что в прошлом сезоне Родригеш играл в аренде в "Аль-Вахде". За арабскую команду он провел 16 матчей и забил 2 гола. До этого он выступал в арендах за француский "Труа" и турецкий "Эйспор".

Жерсон перебрался в киевское "Динамо" летом 2019 года. С тех пор он провел в футболке столичной команды 53 матча и забил 9 мячей.

Вместе с киевлянами он становился чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины. Контракт люксембуржца с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года, после чего он сможет покинуть команду бесплатно.

В прошлом сезоне новый клуб Жерсона финишировал 14-м в чемпионате Турции, в то время как "Динамо" стало четвертым в чемпионате Украины 2022/23.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Динамо" избавится от чемпиона мира.