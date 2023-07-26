Луческу такі не потрібні: скандальному легіонеру "Динамо" вказали на двері

Скандальний вінгер київського "Динамо" Жерсон Родрігеш наступний сезон проведе у чемпіонаті Туреччини.

Він підписав орендну угоду з турецьким клубом "Сівасспор", про що повідомили на офіційному сайті киян.

Контракт вінгера збірної Люксембургу розрахований на сезон 2023/24.

Зазначимо, що минулого сезону Родрігеш грав в оренді в "Аль-Вахді". За арабську команду він провів 16 матчів та забив 2 голи. До цього він виступав в орендах за французький "Труа" та турецький "Ейспор".

Жерсон перебрався до київського "Динамо" влітку 2019 року. З того часу він провів у футболці столичної команди 53 матчі та забив 9 м’ячів.

Разом із киянами він ставав чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубку України. Контракт люксембуржця з "Динамо" розрахований до літа 2024, після чого він зможе залишити команду безкоштовно.

Минулого сезону новий клуб Жерсона фінішував 14-м у чемпіонаті Туреччини, тоді як "Динамо" стало четвертим у чемпіонаті України 2022/23.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Динамо" позбавиться чемпіона світу.