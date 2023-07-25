Він не потрібен Луческу: "Динамо" відпустить чемпіона світу до європейського клубу

Українець вперше спробує сили у закордонному чемпіонаті

Хавбек київського "Динамо" Сергій Булеца найближчим часом залишить український чемпіонат.

Як пише польський порт Meczyki, колишнього гравця молодіжної збірної України хоче бачити у своїх лавах місцевий "Заглембе" з Любіна.

Йдеться про оренду 24-річного українця, сторони практично залагодили всі деталі переходу.

Очікується, що 25 липня футболіст пройде медобстеження, після чого підпише контракт.

Цікаво, що для чемпіона світу у складі збірної України U-20 це перший досвід виступів за межами України.

Булеца — вихованець "динамівської" школи, хоча за першу команду жодного офіційного матчу він так і не провів.

Останні сезони Сергій відіграв в оренді у "Зорі" та СК "Дніпро-1". У складі луганської команди він став бронзовим призером УПЛ 2022/23.

Контракт футболіста з київською командою розрахований до літа 2024 року.

Щодо "Заглембе", то ця команда є середняком польського чемпіонату. Минулий сезон вона закінчила на 9 позиції Екстракляси.

Раніше "Телеграф" писав, що наставник "Динамо" Мірча Луческу не розраховує на Булецу.