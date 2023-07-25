Он не нужен Луческу: "Динамо" отпустит чемпиона мира в европейский клуб

Украинец впервые попробует силы в зарубежном чемпионате

Хавбек киевского "Динамо" Сергей Булеца в ближайшее время покинет украинский чемпионат.

Как пишет польский порта Meczyki, бывшего игрока молодежной сборной Украины хочет видеть в своих рядах местный "Заглембе" из Любина.

Речь идет об аренде 24-летнего украинца, стороны практически уладили все детали перехода.

Ожидается, что 25 июля футболист пройдет медобследование, после чего подпишет контракт.

Интересно, что для чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 это будет первый опыт выступлений за пределами Украины.

Булеца — воспитанник "динамовской" школы, хотя за первую команду ни одного официального матча он так и не провел.

Последние сезоны Сергей отыграл в аренде в "Заре" и СК "Днепр-1". В составе луганской команды он стал бронзовым призером УПЛ 2022/23.

Контракт футболиста с киевской командой рассчитан до лета 2024 года.

Что касается "Заглембе", то эта команда является середняком польского чемпионата. Прошлый сезон она закончила на 9-й позиции Экстраклясы.

Ранее "Телеграф" писал, что наставник "Динамо" Мирча Луческу не рассчитывает на Булецу.