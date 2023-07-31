У "Динамо" йому вказали на двері: зірковий український футболіст поїде до Європи

Контракт хавбека розрахований до 30 червня 2025 року

Хавбек київського "Динамо" Денис Гармаш вже точно поточний сезон проведе не у складі столичного колективу.

Як повідомив журналіст Володимир Звєров у своїй авторській програмі "Звєров Про Футбол", футболіст має пропозицію з чемпіонату Угорщини.

При цьому інсайдер не став називати клуб, який веде переговори з футболістом.

Журналіст зазначає, що у київському клубі у послугах Гармаша вже не зацікавлені. З цієї причини футболіста перевели до команди U-19, де він підтримує форму.

Раніше стало відомо, що Гармаша не включили до заявки на поточний сезон.

Також була інформація про те, що колишній гравець збірної України отримав пропозицію від казахстанського "Ордабаси". Сам футболіст заявив, що не готовий до переїзду в Казахстан і чекатиме на більш привабливі для себе варіанти. При цьому поки невідомо, чи має Гармаш бажання перебиратися в угорську першість.

Зазначимо, що контракт Гармаша розрахований до 30 червня 2025 року. Тематичний ресурс Transfermarkt оцінює українського футболіста у 1,2 млн євро.

Раніше "Телеграф" писав, що "Динамо" придивилося на позицію Гармаша молодого бразильця.