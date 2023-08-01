"Панатінаїкос" під підозрою: футболісти "Дніпра-1" масово отруїлися перед матчем Ліги чемпіонів

Грецька сторона могла піти на хитрість

Співробітники та гравці "Дніпра-1" отруїлися в Греції перед другою грою другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 з "Панатінаїкосом". У першій зустрічі греки здобули гостьову перемогу з рахунком 3:1.

Про це повідомив головний редактор "Профутбол Digital" Володимир Звєров на своєму telegram-каналі. Він зазначив, що отруїлося одразу 15 представників української команди, 8 із яких футболісти. Примітно, що симптоми отруєння відчували навіть ті представники делегації клубу, які не вечеряли разом із командою в афінському готелі.

Джерело, зазначає, що всі, хто отруївся, пили воду і їли банани, які представники "Панатінаїкоса" залишили для гостей у роздягальні. У клубі розпочалося розслідування, а "Дніпро-1" перейшов на продукти з місцевого супермаркету.

Зверов додав, що "Панатінаїкос" пішов на маленькі хитрощі, щоб ускладнити життя українській команді в Афінах. Наприклад, автобус, який перевозив дніпрян, спізнився на 30 хвилин і замість прямої очевидної дороги до готелю "почав довго блукати манівцями". Також після тренування у роздягальні "Дніпра-1" не було рушників. За все це відповідає господар матчу.

Нагадаємо, матч "Панатінаїкос" — "Дніпро-1" покажуть в Україні безкоштовно. До речі, букмекери не вірять у нашу команду.