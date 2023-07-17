на російський футбол чекає новий удар? Україна поскаржилася у ФІФА та УЄФА і на це є причина

росію можуть виключити з найбільших футбольних асоціацій

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою покарати росію за включення кримських клубів до свого чемпіонату.

УАФ написала офіційного листа, в якому просить відреагувати на незаконні дії окупантів.

У ньому зазначено, що нещодавно ФК "Севастополь" та ФК "Рубін Ялта" зіграли перші матчі у другій лізі росії.

"Дозвіл на проведення таких дій фактично демонструє зневагу до позиції та попередніх рішень ФІФА та УЄФА (у 2014 році УЄФА надав Криму особливий статус).

Незважаючи на численні звернення УАФ до ФІФА та УЄФА з цього приводу, ФК "Севастополь" та ФК "Рубін Ялта" провели свої перші матчі у другому російському дивізіоні. Ми розцінюємо такі дії, як грубе порушення статутів ФІФА та УЄФА та рішення УЄФА про особливий статус кримського футболу.

У світлі вищезгаданого УАФ знову звертається до ФІФА та УЄФА з проханням розглянути можливість виключення РФС із членства у ФІФА та УЄФА", — йдеться у листі.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто може замінити Андрія Павелка на посаді голови УАФ.