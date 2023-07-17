российский футбол ждет новый удар? Украина пожаловалась в ФИФА и УЕФА и на это есть причина

россию могут исключить из крупнейших футбольных ассоциаций

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием наказать россию за включение крымских клубов в свой чемпионат.

УАФ написала официальное письмо, в котором просит отреагировать на незаконные действия оккупантов.

В нем указано, что недавно ФК "Севастополь" и ФК "Рубин Ялта" сыграли первые матчи во второй лиге россии.

"Разрешение на проведение такого действия фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и предыдущим решениям ФИФА и УЕФА (в 2014 году УЕФА предоставил Крыму особый статус).

Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, ФК "Севастополь" и ФК "Рубин Ялта" провели свои первые матчи во втором российском дивизионе. Мы расцениваем такие действия, как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА и решение УЕФА об особом статусе крымского футбола.

В свете вышеупомянутого УАФ вновь обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения РФС из членства в ФИФА и УЕФА", — говорится в письме.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто может заменить Андрея Павелко на должности главы УАФ.