Не стали терпіти: футболісти збірної Ірану побили росіян на їхньому ж турнірі (фото)

Росіяни дуже хотіли перемогти, але грали нечесно

У фіналі футбольного турніру для людей із порушенням слуху між збірними росії та Ірану сталася бійка. Змагання проходили в російській Уфі, а причиною для сутички стали дії арбітра.

Як пишуть росЗМІ, іранським футболістам не сподобався той факт, що арбітр ухвалював рішення на користь країни-господарки турніру.

Зокрема, за рахунку 2:1 на користь іранців уже у компенсований арбітром час він призначив пенальті у ворота гостей турніру. Це вивело із себе гравців команди Ірану, після чого команди пішли "стінка на стінку". Суддя вирішив вгамувати гравців червоними картками, після чого тренер збірної Ірану повів команду в роздягальню. Більше на поле вони не вийшли, за що їм зарахували поразку.

До речі, іранці також не відвідали й церемонію нагородження.

Цікаво, що турнір відбувся в рамках Сурдлімпійських ігор, які росія організувала як альтернативу всесвітньому турніру.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на чемпіонаті світу з боксу під егідою проросійської Міжнародної боксерської асоціації (IBA), яка допустила росіян та білорусів до змагань, сталися заворушення.