У росії під час футбольного матчу побили темношкірого арбітра (відео)

Відеозапис матчу організатори турніру оперативно видалили

У російському Челябінську під час футбольного матчу побили темношкірого арбітра Жоржа Максима. Інцидент стався під час гри аматорської Північно-Західної ліги 8x8 між командами "Бажова" та "Катрен".

Як пишуть російські ЗМІ, конфлікт на полі стався наприкінці другого тайму після вилучення футболіста "Бажови" Титала Снджояна. Після такого рішення його одноклубник Телман Снджоян накинувся на суддю з кулаками і почав бити по обличчю.

У ході сутички агресор вдарив арбітра ногами та руками, після чого рефері вирішив постояти за себе і спробував відповісти гравцеві. У відповідь на такі дії Телман Снджоян звалив Максима за ноги та кинув на газон.

Бійку змогли розняти інші учасники футбольного матчу. Сама гра закінчилася з рахунком 4:3 на користь "Катрена".

Цікаво, що відеозапис самого матчу був доступний на офіційному YouTube-каналі аматорської ліги, але зі зрозумілих причин росіяни його оперативно видалили.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно у рф у фіналі футбольного турніру для людей з порушенням слуху між збірними росії та Ірану сталася бійка. Причиною для бійки стали дії арбітра.