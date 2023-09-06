"Динамо" избавилось от ямайца, которого забраковал Луческу

23-летний футболист на контракте у "Динамо" до 30 июня 2026 года

Ямайский вингер "Динамо" Кахим Пэррис продолжит карьеру в Азербайджане. Накануне Бело-синие проиграли "Бешикташу" и окончательно вылетели из еврокубков, оставшись без группового этапа Лиги конференций.

Киевский клуб после вылета из еврокубков тут же принялся за "чистку" состава. Пэррис будет играть в "Сабахе", передает пресс-служба киевлян на своем официальном сайте.

Действующий вицечемпион Азербайджана арендовал "динамовца" до окончания сезона-2023/2024. Отметим, "Сабах", как и "Динамо", не сумел преодолеть квалификационный барьер Лиги конференций, команда сосредоточится на внутренней арене.

Напомним, Перрис перешел в "Динамо" из словенского "Копера" в сентябре 2022 года. За это время хавбек провел за Бело-синих во всех турнирах 15 матчей, голевыми действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что "Динамо" избавилось от своего капитана Сергея Сидорчука, который перешел в "маленький" бельгийский клуб.

Напомним, главный тренер Бело-синих Мирча Луческу случайной мотивировал футболистов "Бешикташа" в игре против "Динамо".