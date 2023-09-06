"Избавились от балласта": фанаты "Динамо" обрадовались уходу капитана команды в европейский клуб

Украинский футболист является рекордсменом киевской команды

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук покинул Украину. Он подписал контракт с бельгийским клубом "Вестерло".

Об этом сообщил официальный сайт украинской команды. В клубной пресс-службе отметили, что футболист лично попросил руководство "Динамо" отпустить его в один из европейских чемпионатов.

Известно, что 32-летний Сидорчук подписал с "Вестерло" соглашение, рассчитанное на три сезона.

Сидорчук в футболке "Вестерло"

В составе киевской команды игрок сборной Украины провел 327 матчей, в которых забил 21 гол. Вместе со столичным коллективом он выиграл три чемпионских титула, а также четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины. За сборную Украины он сыграл 54 матча и записал на свой счет три гола. Также на счету опытного полузащитника 50 матчей в еврокубках с капитанской повязкой — это рекорд для "Динамо".

Что касается нового клуба украинца, то "Вестерло" занимает предпоследнее место в чемпионате Бельгии.

К слову, фанаты "Динамо" по-разному отреагировали на уход футболиста. Кто-то пожелал ему успехов, а кто-то обрадовался тому, что Сидорчук больше не будет играть за их любимую команду.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно "Динамо" покинул еще один футболист.