"Динамо" бесславно проиграло "Бешикташу" и вылетело из еврокубков (видео)

Киевский клуб в этом сезоне остался без еврокубковой осени

В четверг, 31 августа, киевское "Динамо" провело ответную игру против "Бешикташа" в рамках раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24.

Встреча, проходившая в Стамбуле (Турция) на стадионе "Бешикташ Парк", завершилась со счетом 1:0 в пользу "Бешикташа". Об этом сообщает "Телеграф".

Киевский клуб неплохо смотрелся в игре, создал несколько острых моментов, однако "Бешикташ" все же выглядел предпочтительнее и наиграл на победу. Победный гол турки забили в начале второго тайма. На 52-й минуте камерунский форвард Черных орлов Венсан Абубакар поиздевался над защитниками киевлян и вколотил мяч в угол ворот Бущана. После этого темп игры заметно упал, а киевляне не сумели организовать достойный штурм ворот стамбульцев.

"Бешикташ" – "Динамо" – 1:0. Первый матч – 3:2.

Гол: Абубакар (52)

Предупреждения: Булут (33), Колли (34), Абубакар (53), Розье (58), Мулека (72), Учан (82) – Шапаренко (30), Сидорчук (40), Попов (48)

"Бешикташ": Гюнок, Булут, Колли, Уйсал, Розье, Хаджиахметович, Фернандеш, Учан (Окслейд-Чемберлен, 89), Мулека (Ребич, 75), Рашица (Зайнутдинов, 76), Абубакар (Тосун, 81).

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик (Бенито, 89), Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андриевский, 76), Н.Волошин (Диалло, 76), Буяльский, Караваев, Ванат.

Статистика матча Бешикташ - Динамо

Полный видеообзор матча "Бешикташ" — "Динамо" будет доступен здесь в ближайшее время.

Напомним, первая игра, которая проходила в Бухаресте (Румыния), завершилась минимальной победой "Бешикташа" со счетом 3:2. Таким образом, по сумме 2 матчей в группе Лиги конференций выступит именно турецкий клуб. "Динамо" покидает еврокубки.

"Динамовцы" начинали еврокубковый сезон в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций. На этой стадии турнира Бело-синие прошли греческий "Арис". Не обошлось без скандала с болельщиками.

Отметим, и "Динамо", и "Бешикташ" перенесли свои игры на внутренней арене ради лучшей подготовки к очному противостоянию. Из-за этого в украинском футболе вспыхнул скандал. К слову, после 5 туров Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Динамо" идет на 8-й позиции, имея 2 игры в запасе. Примечательно, что киевляне также пропустят и 6-й тур УПЛ.