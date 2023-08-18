"Динамовцы" поставили на место греков, оскорблявших героев "Азовстали", и нарвались на "путина" (видео)

Противостояние между "Динамо" и "Арисом" проходило не только на футбольном поле

В четверг, 17 августа, киевское "Динамо" в тяжелом противостоянии выбило "Арис" из еврокубков (2:1, 6:5 по пенальти). Сразу после финального свистка футболисты Бело-синих указали фанатам греческого клуба на их место.

Об этом сообщает "Телеграф". После финального свистка вратарь Георгий Бущан и другие "динамовцы" направились к трибунам, где сидели греческие фаны, а затем показали им характерный жест.

Таким образом украинские футболисты поставили ультрас "Ариса" на место. Неделю назад греческие фанаты вывесили на матче в Салониках антиукраинские баннеры, на которых назвали "азовцев" нацистами. Кроме того, греки использовали советскую символику, а также флаги боевиков "ЛНР" и "ДНР".

"Динамовцы" всей командой поддержали "Азов".

Кроме того, в соцсетях клуба появился вот такой пост.

Фанаты греческого клуба после флешмоба Бело-синих не придумали ничего лучшего, чем начать скандировать: "путин, путин, путин", передает telegram-канал What a goal.

Напомним, киевляне не впервые встречаются с фанатами, которые скандировали "путин". В прошлом сезоне болельщики "Фенербахче" начали петь хвалебные песни о президенте рф после гола "Динамо" в ворота турецкой команды. К слову, тогда "динамовцы" выбили стамбульцев из отбора Лиги чемпионов, а УЕФА наказал Канареек за поведение болельщиков.