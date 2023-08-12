"Клоунада": в Украине прогремел новый скандал в футболе (видео)

Тренер не выдержал и раскритиковал арбитра в соцсетях

Только прогремел скандал в Украинской премьер-лиге (УПЛ) после дерби Киева, как в Первой лиге произошел очередной спорный инцидент.

В матче 3-го тура "Эпицентр" — "Агробизнес" (1:1) рефери Вадим Запрутняк назначил спорный пенальти в ворота гостей при счете 0:1. Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский публично в Facebook выразил недовольство судейством.

"Добрый вечер, уважаемые болельщики команды "Агробизнес"! Никогда не обсуждал действия арбитров, но сегодня должен это сделать, потому что жаль тех пацанов, которые начинают свою профессиональную карьеру, а их прибивают на корню.

Когда нарушение в штрафной площадке, а судья по своей инициативе решает занести это нарушение в штрафную и назначить 11-метровый — это клоунада!" — написал Чижевский.

Отметим, рефери назначил 11-метровый в ворота "Агробизнеса", хотя защитник начал нарушать правила до линии штрафной.

Ранее сообщалось о грубейшей ошибки арбитра в матче "Верес" — "Шахтер" (1:1). Николай Матвиенко забил гол со штрафного в пустые ворота, пока ровенские футболисты "строили" стенку. При этом рефери ввел футболистов хозяев в заблуждение, сделав характерный жест свистком (удар по свистку). В Украинской ассоциации футбола (УАФ) пришли к выводу, что судья не должен был засчитывать гол.