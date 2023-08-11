6 голов в 3 играх: украинский футболист продолжает феерить в еврокубках (видео)

Игрок раскрылся в кипрской команде

Пока украинские клубы провально выступают в отборе еврокубков, украинский полузащитник кипрской "Омонии" Роман Безус стал одним из открытий текущего розыгрыша Лиги конференций.

Накануне бывший полузащитник сборной Украины принес победу своей команде в домашнем матче 3-го квалификационного раунда ЛК против датского "Мидтьюлланна" (1:0). Об этом сообщает "Телеграф".

На 38-й минуте 32-летний Безус перехватил мяч, вышел на ударную позицию и пробил, а кипер датчан неудачно отбил мяч в свои ворота. Таким образом, украинец забил свой шестой гол в текущей еврокубковой кампании. Ранее он оформил хет-трик и дубль в прошлом раунде отбора ЛК против "Габалы" (Азербайджан).

Видеообзор матча "Омония" — "Мидтьюлланн":

Добавим, что вчера в ЛК также забил украинец Роман Яремчук, который представляет "Брюгге". Его команда переиграла исландский "Акюрейри" со счетом 5:1.

Видеообзор матча "Брюгге" — "Акюрейри":

Напомним, киевское "Динамо" умудрилось проиграть греческому "Арису" в отборе Лиги конференций. Также "Днепр-1" неудачно стартовал в отборе Лиги Европы.