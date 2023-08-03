"Ворскла" бесславно покидает еврокубки, уступив грузинскому клубу с украинцем во главе (видео)

Полтавский клуб отвратительно сыграл во втором матче

В четверг, 3 августа, "Ворскла" в рамках ответного матча Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 провела гостевой поединок против "Дилы".

Встреча, проходившая в Гори на стадионе "Тенгиз Бурджанадзе", завершилась со счетом 3:1 в пользу "Дилы". Об этом сообщает "Телеграф".

Грузинский клуб со своими болельщиками и без — это две разные команды. В этом на своем опыте убедилась "Ворскла". С первых минут встречи футболисты хозяев не просто взяли мяч под контроль, а засыпали гостей шквалом атак. "Дила" закономерно победила, забив в ворота Исенко три мяча. Отличились Парулава, Ковталюк и Гейл. За гостей голом престижа отметился Степанюк.

"Дила" – "Ворскла" — 3:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Парулава, 44, Ковталюк, 71, Гейл, 86 – Степанюк, 74

Предупреждения: Тевзадзе, 62, Чикашуа, 72 – Павлюк, 10, Сантана, 58

"Дила": Кучеренко – Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читеишвили – Парулава (Сардалишвили, 62), Сантос, Жеан Виктор – Гейл (Гаприндашвили, 90+1), Ковталюк, Гомис (Кухианидзе, 76).

"Ворскла": Исенко – Крупский (Нестеренко, 56), Сантана, Чеснаков (Хрипчук, 73), Пердута – Кане, Скляр, Павлюк, Фелипе (Бацула, 35) – Степанюк, Юрченко (Челядин, 73).

Статистика матча Дила - Ворскла

Полное видео матча "Дила" — "Ворскла":

Добавим, в составе грузинского клуба выступают два украинца: вратарь Евгений Кучеренко и нападающий Николай Ковталюк. А возглавляет "Дилу" украинец Андрей Демченко.

Напомним, первая встреча, проходившая в Польше, завершилась минимальной победой "Ворсклы" со счетом 2:1. Таким образом, в третий раунд Лиги конференций шагает "Дила". Там грузинская команда сыграет против победителя противостояния АПОЕЛ (Кипр) — "Воєводина" (Сербія).

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" вылетел в квалификацию Лиги Европы, где сыграет два матча против "Славии" (Прага).