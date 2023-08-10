"Динамо" не сумело наказать греческий клуб за антиукраинский баннер (видео)

Фанаты греков провели политическую акцию во время игры

В четверг, 10 августа, киевское "Динамо" гостевым матчем против греческого "Ариса" стартовало в отборе еврокубков.

Встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 проходила в Салониках (Греция) на стадионе "Клеантис Викелидис" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Ариса". Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме "Арис" действовал острее и лишь чудом греки не вышли вперед. Во второй половине встречи картина игры не изменилась, команды показывали максимально вязкий футбол практически без острых выпадов. Переломным моментом в игре стал пенальти, назначенный в ворота киевлян. Сирота рукой сыграл в своей штрафной, после чего "приговор" реализовал Луис Пальма. Бело-синие так и не сумели организовать штурм ворот хозяев, минимально проиграв в гостях.

"Арис" – "Динамо" – 1:0

Гол: Пальма (69, пенальти)

Предупреждения: Жан Жюль (38), Монтойя (51), Фабиано (54), Менендес (64), Феррари (91) – Тымчик (3), Шапаренко (16)

"Арис": Хулиан, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Дарида (Павичич, 82), Жан Жюль, Джурасек (Рупп, 58), Морон, Пальма (Матаррита, 76), Моберг-Карлссон (Менендес, 58)

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Сидорчук (Бражко, 82), Шапаренко (Шепелев, 81), Кабаев (Волошин, 82), Буяльский, Ярмоленко, Бенито

Статистика матча Арис - Динамо

Добавим, на трибунах за воротами "Динамо" в первом тайме был замечен антиукраинский баннер, который засветился в трансляции поединка. Ультрас "Ариса" назвали "азовцев" нацистами.

Фанаты "Ариса" вывесили антиукраинский баннер на матче против "Динамо"

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь в ближайшее время.

Ответная игра между командами состоится ровно через неделю, 17 августа. По итогам жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций "Динамо", если пройдет греческий "Арис", сразится за выход на групповой этап ЛК с победителем противостояния "Бешикташ" (Турция) — "Нефтчи" (Азербайджан). В случае поражения киевляне завершат еврокубковую кампанию.

Напомним, УЕФА усилил меры безопасности перед игрой в Греции. Дело в том, что перед матчем квалификации Лиги чемпионов в Афинах был убит фаната загребского "Динамо".

Ранее сообщалось, что Бело-синие перенесли свой матч 3-го тура чемпионата Украины, чтобы лучше подготовиться к "Арису".