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"Динамо" не сумело наказать греческий клуб за антиукраинский баннер (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Арис" - "Динамо" Новость обновлена 10 августа 2023, 23:22
"Арис" - "Динамо". Фото ФК Динамо (Киев)

Фанаты греков провели политическую акцию во время игры

В четверг, 10 августа, киевское "Динамо" гостевым матчем против греческого "Ариса" стартовало в отборе еврокубков.

Встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 проходила в Салониках (Греция) на стадионе "Клеантис Викелидис" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Ариса". Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме "Арис" действовал острее и лишь чудом греки не вышли вперед. Во второй половине встречи картина игры не изменилась, команды показывали максимально вязкий футбол практически без острых выпадов. Переломным моментом в игре стал пенальти, назначенный в ворота киевлян. Сирота рукой сыграл в своей штрафной, после чего "приговор" реализовал Луис Пальма. Бело-синие так и не сумели организовать штурм ворот хозяев, минимально проиграв в гостях.

"Арис" – "Динамо" – 1:0

Гол: Пальма (69, пенальти)

Предупреждения: Жан Жюль (38), Монтойя (51), Фабиано (54), Менендес (64), Феррари (91) – Тымчик (3), Шапаренко (16)

"Арис": Хулиан, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Дарида (Павичич, 82), Жан Жюль, Джурасек (Рупп, 58), Морон, Пальма (Матаррита, 76), Моберг-Карлссон (Менендес, 58)

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Сидорчук (Бражко, 82), Шапаренко (Шепелев, 81), Кабаев (Волошин, 82), Буяльский, Ярмоленко, Бенито

Статистика матча Арис - Динамо
Статистика матча Арис - Динамо

Добавим, на трибунах за воротами "Динамо" в первом тайме был замечен антиукраинский баннер, который засветился в трансляции поединка. Ультрас "Ариса" назвали "азовцев" нацистами.

Фанаты Ариса вывесили антиукраинский баннер на матче против Динамо
Фанаты "Ариса" вывесили антиукраинский баннер на матче против "Динамо"

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь в ближайшее время.

Ответная игра между командами состоится ровно через неделю, 17 августа. По итогам жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций "Динамо", если пройдет греческий "Арис", сразится за выход на групповой этап ЛК с победителем противостояния "Бешикташ" (Турция) — "Нефтчи" (Азербайджан). В случае поражения киевляне завершат еврокубковую кампанию.

Напомним, УЕФА усилил меры безопасности перед игрой в Греции. Дело в том, что перед матчем квалификации Лиги чемпионов в Афинах был убит фаната загребского "Динамо".

Ранее сообщалось, что Бело-синие перенесли свой матч 3-го тура чемпионата Украины, чтобы лучше подготовиться к "Арису".

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#Футбол #ФК Динамо Киев #ФК Арис #Лига конференций